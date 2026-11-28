Maribel Rodríguez Tejada enfrenta 10 años de prisión por provocar incendio en Yamasá ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a 10 años de prisión a una mujer que incendió una vivienda en el sector El Cigüelillo, del municipio de Yamasá, tras una disputa por la compraventa de un teléfono celular.

La condenada fue identificada como Maribel Rodríguez Tejada, alias Beba, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público, antes de provocar el incendio, Rodríguez Tejada amenazó al propietario de la vivienda, Jonathan Laurencio, con quemar la residencia si no le devolvía el dinero que había pagado por el celular.

El hecho ocurrió el 25 de marzo de 2025, cuando la mujer roció con gasolina la vivienda y le prendió fuego. Fue arrestada en flagrante delito por agentes de la Policía Nacional.

Como consecuencia del incendio, resultaron dañados varios bienes de Laurencio, entre ellos una impresora, un teléfono, una bocina, un par de auriculares y un televisor.

Pruebas

Durante el juicio, el procurador fiscal José del Carmen García Hernández presentó las pruebas que sustentaron la acusación contra Rodríguez Tejada.

La sentencia fue dictada por los jueces Hilda Nieves Sánchez Luna, Isaías Ronaldo Martínez Pérez y Carmen Daniela Araujo Rivas, quienes acogieron la solicitud de condena del Ministerio Público.