César Augusto Rodríguez Severino era buscado mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional. ( DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMIENAL (INTERPOL) )

Colombia entregó a República Dominicana a César Augusto Rodríguez Severino (Dondy), un dominicano perseguido por su vinculación con la presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Rompeolas.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General de República Dominicana explica que el traslado de Rodríguez Severino al territorio nacional se ejecutó tras completarse los trámites diplomáticos y legales correspondientes entre ambos países, luego de que el imputado fuera capturado en el sector Normandía de Cali.

La entrega se hizo como resultado de la aplicación de los acuerdos de cooperación jurídica internacional entre Colombia y República Dominicana.

Operativo de arresto

Según las autoridades dominicanas, el arresto de César Augusto Rodríguez Severino (Dondy) se produjo mediante una operación conjunta coordinada entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y la Oficina Central Nacional (OCN-INTERPOL Santo Domingo) de la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la OCN-INTERPOL Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

La cooperación se produce en el marco del Proyecto de Apoyo a EL PACCTO 2.0

Rodríguez Severino era buscado mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional núm. A-18890/11-2026, sustentada en una orden judicial de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

Bajo custodia de la DNCD

El imputado quedó bajo custodia del Ministerio Público y la DNCD para ser puesto a disposición de la justicia, con la imputación de cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado dominicano.

De acuerdo con el expediente investigativo, el extraditado formaba parte de una estructura criminal transnacional dedicada al envío de cargamentos de sustancias narcóticas desde Colombia hacia la República Dominicana, utilizando como puntos de ingreso el litoral costero de la región Este del país.

El Ministerio Público, la DNCD y los organismos de seguridad del Estado reiteraron su compromiso de continuar profundizando las investigaciones de la Operación Rompeolas y fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para identificar, capturar y someter a la justicia a todos los implicados en estas redes del crimen organizado transnacional.