La autopsia determinó que Melissa Medina falleció la madrugada del 17 de noviembre en un apartamento en Piantini. ( CUENTA DE INSTAGRAM DE @MELISSAMEDINA) )

La joven Melissa Medina Beal, de 22 años, murió a causa de una intoxicación aguda por cocaína que le provocó una falla cardíaca y respiratoria, según los resultados de la autopsia dados a conocer este domingo por el Ministerio Público, que arrestó a Eliezel Salvador, alias "el Chey", por su presunta responsabilidad en el caso.

El órgano acusador imputa a Salvador los delitos de violación sexual por anulación química de la voluntad y feminicidio agravado en un contexto sexualizado.

La joven murió la madrugada del 17 de noviembre en un apartamento de la Torre Arpel, en el sector Piantini, Distrito Nacional.

De acuerdo con la investigación, el informe forense estableció que la muerte fue violenta y estuvo relacionada con la presencia de cocaína y anfetamina en el organismo de la víctima, sustancias que, según el Ministerio Público, fueron introducidas por múltiples vías.

La autopsia determinó que Melissa sufrió una intoxicación aguda por cocaína, con falla cardíaca aguda, edema pulmonar y cerebral, hipoxia cerebral e insuficiencia respiratoria como mecanismo final de muerte.

Lo ocurrido en el apartamento

La investigación establece que Melissa coordinó el encuentro con Salvador el 16 de noviembre, con la participación de la joven venezolana Mariana Michelena. El encuentro ocurrió durante la madrugada del día siguiente en el apartamento de Piantini.

Según el expediente, mientras se encontraba en el lugar, Melissa pidió agua a Michelena. Sin embargo, según el Ministerio Público, por indicación del imputado, le suministraron un jugo preparado que la joven escupió parcialmente. Poco después comenzó a presentar temblores.

El Ministerio Público sostiene que la joven fue llevada al baño, donde permaneció sin recibir atención médica oportuna. Salvador habría dicho que la reacción podía estar relacionada con el consumo de la droga conocida como "tusi".

Cerca de las 4:00 de la madrugada, después de varias horas con convulsiones, Melissa fue trasladada a una cama. En ese momento, Salvador manifestó que se marcharía y pidió que lo llamaran si ocurría alguna novedad.

Minutos después, Michelena advirtió que la joven no respiraba ni presentaba signos vitales. Al comunicarse con Salvador, este regresó al apartamento y realizó maniobras de primeros auxilios.

La trasladaron cuando ya había muerto

El expediente indica que ambos decidieron llevar a Melissa a un centro de salud, aunque para entonces ya había fallecido.

La joven fue bajada del apartamento y colocada en una yipeta marca Soueast, negra. Por instrucciones de Salvador, Michelena condujo hasta la Clínica Corazones Unidos, mientras el imputado dijo que no podía acompañarlas.

El Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 certificó que no recibió ninguna llamada de emergencia hasta después de la muerte de la joven, cuando la comunicación se produjo desde el centro de salud.

Arresto y acusación

Salvador fue arrestado este domingo mediante una orden judicial solicitada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La acusación incluye los delitos de violación sexual seguida o acompañada de muerte y feminicidio agravado, conforme a los artículos 135, 138, 93 y 94 de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, según detalló el órgano persecutor.

El imputado será presentado ante el tribunal correspondiente para el conocimiento de la medida de coerción.

El pasado 20 de noviembre, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, había instruido a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones sobre la muerte de Melissa y establecer si existían otros delitos relacionados con el caso.