Eliezel Salvador cuando se presentó a la Fiscalía del Distrito Nacional el 25 de noviembre. ( CAPTURA DE VIDEO )

El Ministerio Público arrestó este domingo a Eliezel Salvador, conocido como "el Chey", por su presunta responsabilidad en la muerte de Melissa Medina Beal, de 22 años, ocurrida el pasado 17 de noviembre en un apartamento de la torre Arpel, en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

El órgano acusador le imputa violación sexual por anulación química de la voluntad y feminicidio agravado en un contexto sexualizado. Según las investigaciones, la joven habría recibido una bebida preparada por indicación del imputado, tras lo cual comenzó a presentar temblores y convulsiones.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público, Medina Beal se encontraba en el apartamento junto a Salvador y Mariana Michelena, con quien había coordinado el encuentro el 16 de noviembre.

Durante la madrugada del día siguiente, la joven pidió agua a Michelena. Sin embargo, por indicación de Salvador, le suministraron un jugo preparado que la víctima escupió parcialmente. Poco después comenzó a presentar temblores y fue trasladada al baño del apartamento.

Varias horas convulsionando

El Ministerio Público sostiene que la joven permaneció durante varias horas convulsionando sin recibir atención médica oportuna. Salvador habría atribuido su reacción al consumo de la sustancia conocida como "tusi".

Cerca de las 4:00 de la madrugada, el imputado informó que se retiraría del lugar y pidió a Michelena que lo llamara si ocurría alguna novedad. Minutos después, ella encontró a Medina Beal sin respiración ni signos vitales y se comunicó con Salvador, quien regresó al apartamento e intentó reanimarla.

En una nota de prensa remitida a los medios, el Ministerio Público dijo que, posteriormente, ambos decidieron trasladarla a un centro de salud. Según la investigación, Michelena condujo una yipeta marca Soueast, color negro, hasta la Clínica Corazones Unidos, mientras Salvador dijo que no podía acompañarlas.

El Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 certificó que no recibió ninguna llamada de auxilio antes de la muerte de la joven. La primera comunicación se produjo desde el centro de salud, según el Ministerio Público.

Causa de muerte

La autopsia practicada el 18 de noviembre determinó que Medina Beal murió por una "intoxicación aguda por cocaína", que provocó una falla cardíaca aguda, edema pulmonar, edema cerebral, hipoxia cerebral e insuficiencia respiratoria.

El informe forense también calificó la muerte como violenta e identificó cocaína y anfetamina en el organismo de la víctima. Según el Ministerio Público, estas sustancias fueron introducidas por múltiples vías.

El arresto de Salvador se ejecutó mediante una orden judicial gestionada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras.

Solicitud de medida de coerción

El imputado será presentado ante el tribunal correspondiente en las próximas horas para el conocimiento de la medida de coerción.

La acusación se fundamenta en los artículos 135 y 138, relativos a la violación sexual seguida o acompañada de muerte, y los artículos 93 y 94, sobre feminicidio agravado, de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, según la calificación jurídica provisional presentada por el órgano persecutor.

El 20 de noviembre, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional profundizar las investigaciones sobre la muerte de Medina Beal e identificar cualquier otro delito que pudiera estar relacionado con el caso.