$!A Octavio Dotel le han identificado más de 30 inmuebles como parte del esquema de lavado de activos, según el MP

La mañana de este jueves fue aplazada para el lunes la audiencia relativa a la medida de coerción contra Octavio Dotel, el expelotero de Grandes Ligas, y otras tres personas involucradas en el caso de narcotráfico y blanqueo de capitales de César el Abusador.

El documento refiere que en otra carta de Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato, también miembro de la estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Octavio Eduardo Dotel Díaz posteriormente adquiere el control accionario de la referida empresa.

Unos 30 inmuebles

Dentro de la información reunida durante la investigación se identificó la sociedad comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades de lujo, consistentes en villas turísticas, apartamentos y penthouses, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la propiedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su residencia al imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle corner shot csm 2858 con sus accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith and Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50 cápsulas cada una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.