$!A una semana del atentado contra David Ortiz siguen las conjeturas

Este domingo se cumple ya una semana del atentado contra el exbeisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz, mientras estaba en el establecimiento “Dial Bar and Lounge” ubicado en Santo Domingo Este, sin que hasta el momento se haya explicado el motivo de los hechos y la persona que planeó la operación de sicariato perpetrada supuestamente por Rolfi Ferreira Cruz alias “Sandy” o “Bryan”.

Por el hecho, que ha llamado la atención de medios internacionales y de figuras como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien deseó la pronta recuperación al tres veces campeón con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Hay diez personas detenidas.

“Seguimos trabajando día y noche. No hay descanso y vamos a tratar de concluir este caso lo antes posible por el interés de todos”, ha dicho a Diario Libre el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Feliz Durán, mientras siguen las especulaciones sobre el móvil del atentado contra Ortiz y en el que resultó herido también el comunicador Jhoel López.

Ortiz, quien recibió la primera atención médica en la Clínica Abel González de la avenida Abraham Lincoln, se encuentra en el hospital general de Massachusets en Estados Unidos y sus familiares han dicho que encuentra estable y fuera de peligro.

La Policía Nacional reveló que el grupo que participó en el atentado contra el pelotero habría recibido como pago RD$400,000.

Además de Ferreira Cruz, han sido apresados como sospechosos de participar en la trama contra Ortiz José Eduardo Ciprián Lebrón, Carlos Rafael Álvarez, Lanny Estefanny Pérez Reyes, Rolfis Ferreyras Cruz, Joel Rodríguez de la Cruz, Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez, Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Olvier Moisés Mirabal y Eddy Vladimir Féliz Garcia.

Mientras permanecen prófugos de la justicia Luis Alfredo Rivas Clase, quien es señalado como la persona encargada de reclutar al resto de los integrantes de la trama y Alberto Miguel Rodríguez Mota.

“Pido disculpas, fue una confusión, no era a David, no lo reconocí, todo fue una confusiónl. Solo me enseñaron la ropa de a quien iba a disparar”, afirmó Ferreira Cruz, mientras era escoltado hacia la sala de audiencias del Tribunal de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo.

Hasta el momento se han tejido diversas conjeturas sobre de dónde habría salido la orden de disparar contra el beisbolista, que disparó 541 jonrones en su carrera profesional, aunque se han manejado diversas hipótesis, entre ellas, la de una posible relación con una mujer que estaría vinculada a una persona del mundo del narcotráfico.

Sin embargo, nada ha podido ser establecido y las autoridades han tratado el caso con hermetismo.