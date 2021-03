$!Abogada de Gabriel Villanueva: “La presión mediática provocó sentencia”

Su abogada Sonia Marlene Guerrero dijo que recurrirán el fallo, al entender que no tiene base que lo sostenga.

También adelantó la estrategia que usará en procura de lograr una sentencia favorable para Villanueva, de 26 años y quien está preso días después de que ocurrió el hecho.

“Nosotros vamos a hacer un uso efectivo de la norma y no vamos a atacar ni el tribunal ni a nadie en específico, vamos a atacar la decisión, una decisión que no se va a bastar de si sola porque ellos hablaron de un círculo de violencia y no depositó, el Ministerio Público, y ustedes lo han podido verificar, una prueba que ciertamente pudiera verse una violencia entre ellos dos” , indicó.

Y ahí señaló la “conducta descontrolada de los dos” y que “ambos tenían sus parejas”.

“Esperemos a ver el 15 de abril las motivaciones en conjunto, nosotros apelaremos y seguimos insistiendo y sigo manteniendo que Andreea Celea se lanzó de ese balcón, lo seguimos diciendo, yo sigo manteniendo mi postura”, dijo.