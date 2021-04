Abogado de la pastora Rossy Guzmán: “Para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio”

El abogado de la pastora Rossy Guzmán, apresada mediante la Operación Coral, consideró este viernes que “para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio”. En tal sentido, afirma que todo el dinero manejado por la pastora está bancarizado y que existen pruebas, y factura que lo demuestran.

Héctor López Rodríguez dijo que si “existen todos los documentos de lo que ella ha hecho en su vida comercial, no puede haber lavado de activos”.

“Para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio, pero si el dinero está bancarizado y si existen todas las pruebas, todas las facturas, todos los documentos de lo que ella ha hecho en su vida comercial, no puede haber lavado de activos”, expresó el abogado.

López Rodríguez aseguró que demostrará que todos los fondos manejados por la pastora tienen un origen lícito.

“Es lo que se va a demostrar, no con afirmaciones, no con aseveraciones, no haciendo un relato, sino con estas dos cajas de documentos que tenemos aquí, es que nosotros vamos a probar que la pastora Rossy Guzmán no ha lavado dinero”, adelantó.