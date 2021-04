$!Abogado dice coronel Núñez de Aza no tenía relación comercial con Adams Cáceres

El coronel Rafael Núñez de Aza, acusado de ser testaferro del general Adams Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina no tenía ninguna relación comercial con este último, según las declaraciones de su abogado defensor, Félix Portes.

“Ellos no tenían ningún tipo de relación comercial, son situaciones que se han querido decir. Nuestro representado no es suplidor del Estado y no ha recibido un solo centavo por compras y contrataciones”, expresó el jurista este lunes.

Dijo que Núñez de Aza tiene empresas de vidrio, es agricultor, tenía casas de cambio de dólares y era auditor. “Nuestro representado no solo es coronel. Él tenía empresas desde el año 1995, no es que él era un limpiavidrios”, sostuvo Portes.

Según informaciones del Ministerio Público, Cáceres Silvestre administró RD$3,000 millones injustificados durante los años en que sirvió como jefe de seguridad en la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

Las autoridades del Ministerio Público establecen que este dinero lo manejó a través de varias empresas que administraban (testaferros) como la pastora Rossy Guzmán Sánchez, junto a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, detenidos como parte de la primera fase de la Operación Coral.