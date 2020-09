$!Abogados contratados en gestión de Jean Alain desisten de indemnización por la rescisión

Los abogados Julio Cury, José Martinez Hoepelman, Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano decidieron dejar sin efecto y sin reclamar compensación el contrato de carácter honorífico que concertaron con la Procuraduría General de la República, en la gestión de Jean Alain Rodríguez, según el cual de ser rescindido obligaba a la entidad a pagarles cinco millones de pesos a cada uno.

En el caso de Valentín Medrano acusó a la actual Procuraduría de dedicarse “ahora a perseguir prestigios y dañar famas y honras".

"¡Qué pena que caigan tan bajo!, y que un periódico se preste a hacer ver como malo el servicio gratuito, reitero, gratuito, en favor de un ideal y de la administración pública es algo sorpresivo”, expresó.

Agregó: “De mi parte digo, que si no cobro por un servicio, tal cual el presente, que no me paguen por dejar de darlo. Así que siéntanse en libertad de rescindir sin dar un peso”, dijo a CDN.

José Martinez Hoepelman contestó “totalmente” al comentario de Amilcar Sánchez en Twitter que publicó que si el contrato es gratuito. “No cuesta y simplemente no hay que usarlos. Por lo menos @josehoepelman no deberá tener problemas de rescindir sin penalidad”, agregó.