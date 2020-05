$!Abogados están pasando vicisitudes debido a la poca actividad en tribunales por estado de emergencia

A esto se suma que los profesionales del derecho no han sido incluidos en los programas de ayudas (Fase) que el Gobierno ha estado concediendo a diferentes sectores de la vida productiva. Pero además de que hay decenas de abogados positivos al coronavirus, aseguró Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

Los abogados no han sido incluidos en los programas de ayuda del Gobierno, a pesar de que el CARD lo solicitó.

Los abogados no han sido incluidos en los programas de ayuda del Gobierno, a pesar de que el CARD lo solicitó.

El abogado y catedrático universitario Enmanuel Rosario, dijo que hay muchos abogados que han visto disminuir su trabajo en un 100% y han estado haciendo nada.

“Muchos de estos abogados no tienen un capital de reserva o ahorros para aguantar la crisis. Pienso que ahí el Gobierno no ha mirado el sector judicial en la parte de los abogados para socorrerlos, porque ahora mismo muchos están pasando vicisitudes. Hay abogados que no están recibiendo un solo centavo”, expresó.