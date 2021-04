$!Abogados objetan en tribunal para que no se discutan en el juicio Odebrecht las delaciones premiadas

Los abogados de los seis acusados de haber sobornos de la constructora Odebrecht, iniciaron la audiencia de este martes objetando ante el tribunal que no sean admitidas al juicio las delaciones premiadas enviadas desde Brasil porque las mismas no son pruebas válidas para probar la acusación.

De acuerdo con las primeras objeciones que se han escuchado, las delaciones son acuerdos que fueron producidas en un sistema judicial totalmente diferente al de la República Dominicana, pero, además, que los delatores no fueron interrogados por las autoridades dominicanas y sus declaraciones no están ni firmadas, ni apostilladas o certificadas como manda la norma.

“La objeción que hay de todas las delaciones, el tribunal acordó con todas las partes hacerla en bloque porque tiene el mismo problema todas que es que no están firmadas por los delatores, por ejemplo, la de Marcelo Odebrecht que es la que se está discutiendo primero no está firmada, está en fotocopia, no está traducida al español, no está apostillada. No tienen absolutamente nada, es un papel tachado, en blanco que vino aquí y lo quieren incorporar”, expresó el abogado José Miguel Minier, defensa de Ángel Rondón.

Explicó que, “aunque el Código Procesal Penal establece lo que es la cooperación internacional, aquí no hay un acuerdo interinstitucional con el fiscal federal de Brasil para esa cooperación que primero debe firmarse, pero, aunque estuviera firman eso debe entrar aquí con todas las reglas vía cancillería, apostillado, eso no tiene absolutamente nada”.

¿Qué establecen las delaciones?

Las pruebas que a partir de ahora la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) trata de introducir al juicio, son las declaraciones de los empleados y ejecutivos de la constructora Norberto Odebrecht S.A. Que fueron remitidas al Ministerio Público dominicano mediante acuerdo de cooperación.

En estas delaciones están la del empleado 01, que identifica a Marcelo Odebrecht; la del empleado 27, Ernesto Saaviera Baiardi; la del empleado 36: Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho; la del empleado 48: Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el empleado 50 Luiz Antonio Mameri; y la del empleado 54, Marco Antonio Vasconcelo Cruz.

La acusación establece que a través de estas delaciones el Ministerio Publico pretende probar la participación específica de cada uno de los imputados del proceso en el esquema de pagos de sobornos de Odebrecht en República Dominicana.

Entre los acusados de haber recibido US492 millones en soborno de Oddebrecht están Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.