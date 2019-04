$!Abogados recusan por séptima vez al juez Ortega del caso Odebrecht

“Tenemos una presunción, gravemente, seria y concordante de argumentar que el Ministerio Público lo hizo estratégicamente en esa fecha por el hecho que venía. Precisamente dice, eso pertenece a la fase preparatoria y mira en qué fase estamos; lo que sucede es que en esta fase es que nos hemos enterado de esa situación, y precisamente él ha ocultado toda la producción”, respondió el abogado Manuel Rodríguez cuando el Ministerio Público dijera que esa no era la etapa para solicitar autorización y que por tal motivo el juez debe hacer constar en acta el pedimento.

En las solicitudes que dieron lugar a los autos 06-2017 del 8 de agosto de 2017 y 04-2018 del 23 de abril de 2018, se le dijo al juez que el número era de Pittaluga Arzeno, no de su hijo.

El magistrado, rechazó el pedimento estableciendo que esa no es la etapa procesal para hacerlo toda vez que ya se ha debatido la acusación y los debates, por lo que se hará constar en acta el requerimiento de los abogados.

¿Se inhibirá Ortega?

“Ante el hecho de que con la presente demanda suman siete las recusaciones formuladas contra nosotros como juez de este proceso, el tribunal expresará su decisión con respecto a si acepta o no esta nueva recusación por la vía que corresponda”, dijo el juez en tono enérgico luego de que le dijeran que él no está siendo garante del derecho del imputado.

El magistrado fue recusado después de rechazar la solicitud de los abogados de Pittaluga, quienes motivaron su recurso afirmando que él se apartó de la independencia judicial ya que, según dijo el abogado Rodríguez, ellos como defensa no podían saber de la existencia de las resoluciones porque nunca les fue notificado ni entregado por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia pese a que el juez les había ordenado entregarle “ todas” las resoluciones emitidas a solicitud del Ministerio Público.

“Este tribunal ha renunciado a su función de juez de las garantías, ante un simple pedimento que ha procurado producir prueba, y el fundamento que ha utilizado el juez, constituye una falacia en cuanto a que es un argumento que parece bueno, pero no lo es porque no es cierto que prescriba una acción de carácter fundamental de orden público cuando, incluso, las partes no tenían conocimiento del mismo”, refirió Rodríguez.

“Entendemos que el juez al rechazarlo, también niega su función de permitir el descubrimiento de la verdad como una de las funciones principales que tiene: tratándose del juez de la garantía”, enfatizó.