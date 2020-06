$!Actores de la justicia valoran de positiva decisión de retomar procesos judiciales de forma virtual

El anuncio del Poder Judicial de que el primero de julio retomará todos los procesos en los diferentes tribunales de forma presencial, fue acogido con beneplácito por diferentes actores del sistema de justicia, quienes consideran la medida como un paso de avance aunque siguen demandando la apertura presencial.

El Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD), a través de su presidente, Miguel Surún, manifestó que es una acción positiva la que ha tomado el Consejo. “Aplaudimos la resolución del Consejo del Poder Judicial sobre la apertura dentro de la covidianidad de los servicios judiciales y la habilitación de los alguaciles. Eso es algo muy positivo y es un paso de avance ante una situación que no controla nadie”, dijo Surún a Diario Libre.

Sin embargo, fue enfático al considerar que todos los abogados esperan que pronto se produzca una normalización de los servicios judiciales tanto para los abogados como para los que tienen procesos pendientes.

Mientras que Geovanny Ramírez, del grupo de abogados independientes que convocó la manifestación frente a la Suprema Corte el pasado fin de semana, dijo con esta medida puede ser más cómodo para los abogados preparados, pero a la vez puede ser difícil para abogados que no tienen los recursos ni el manejo de plataformas informáticas.

“A mí me encanta la idea. Imagina lo cómodo que puede ser para un abogado preparado, que maneje los recursos tecnológicos, es mucho más cómodo entrar a una pantalla y conocer mi proceso sin la necesidad de trasladarme”, dijo. “Por otro lado, está el componente de que un alto número de abogados tienen más de 50 año, y a veces no es fácil para esas personas aprender una plataforma nueva. Y es precisamente ese grupo el que pueda no estar conforme con eso”.

En tanto que Álvaro Caamaño Díaz, rector de la Academia Nacional de Alguaciles, ve con beneplácito el anuncio de la reapertura de las actividad judiciales para el 1 de julio, “aunque no comprendemos como el sistema de justicia se encuentra cerrado, al mismo tiempo que el comercio está abierto. Es evidente que tomando las medidas necesarias de seguridad, los tribunales pueden reabrir de manera presencial, utilizando una estrategia de reorganización de los horarios y del uso de los espacios físicos, siempre priorizando el uso de mascarillas y demás medidas de seguridad”.