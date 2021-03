$!Acuerdos de culpabilidad y lenidad de Odebrecht no fueron admitidos en juicio

Tres de la principales pruebas documentales, con las que el Ministerio Público pretendía probar su acusación en contra de los seis acusados por los sobornos de Odebrecht, no fueron admitidas al proceso judicial ayer, por carecer de la debidamente traducción al español.

Se trata de la prueba número uno, consistente en la comunicación, remitida a Jean Alain Rodríguez en fecha 20 de abril del 2017, y sus anexos. El anexo 1.1 continente del Acuerdo de Admisión de Culpabilidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USA-DOJ); y el anexo 1.2 consistente en el Acuerdo de Lenidad de Brasil.

Al dictar la decisión, tomada a unanimidad, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado, del Distrito Nacional, consideraron que pueden entrar al debate los anexos 1.3; 1.4; 1.5 y 1.6, pues cuentan con información, tanto en idioma extranjero como en español.

Estos últimos anexos contienen las delaciones premiadas de Marco Vasconcelo Cruz y sus corroboraciones. Explicó el tribunal que estas no fueron excluidas, porque no aplican a esos documentos “las reglas de la teoría del albor envenenado y, por lo tanto, los documentos remitidos y traducidos que están en idioma español, no son arrastrados por la sanción a la imposibilidad de las pruebas no traducidas originalmente... no existen respecto de esos documentos, ningún impedimento”.

Esta decisión de las juezas se dio a raíz de una objeción que hizo la defensa de Andrés Bautista, a través del abogado Carlos Salcedo, quien pidió la no incorporación de estas pruebas documentales del Ministerio Público. A esa objeción se sumaron las defensas de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez.