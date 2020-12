$!Alexis Medina Sánchez dice que su familia ha estado en zozobra desde que perdió el PLD

Alexis Medina Sánchez, principal imputado por el Ministerio Público en la Operación Antipulpo, dijo que desde que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió las elecciones fue sometido diariamente a una zozobra y presión constante insoportable.

Medina Sánchez, quien hizo uso de la palabra esta noche durante el conocimiento de la Medida de Coerción, calificó como un acto de responsabilidad el pago que ordenó Francisco Pagán a sus empresas al finalizar la pasada gestión de gobierno.

“Fue un acto de responsabilidad del Ingeniero Pagán lograr que por Deuda Pública se pagara a esos suplidores después de un año y medio. Aquí nadie ha sido testaferro mío. Es mucha mentira que nosotros teníamos privilegios para cobrar”, dijo Medina quien en varias ocasiones reiteró que a sus empresas le pagaron por deuda pública, y para que eso suceda debe ser porque la deuda tiene un año más.

“Qué persona con privilegios dura un año y medio para cobrar esas facturas?, se preguntó Medina.

El imputado se rehuso a responder preguntas de la magistrada Yeni Berenice Reynoso quien al final de la intervención quiso interrogarlo. “El ministerio Público, desde el primer día, ha sido devastador para la familia Medina y yo no quiero responderle Nada”, dijo Alexis Medina.

Dijo que ninguno de los acusados que fueron presentado por el Ministerio Público son sus testaferros. “Aquí nadie es testaferro mío”, afirmó.

Sobre la contraescritura presentado como prueba contra Domingo Antonio Santiago Muñoz dijo que fue porque en ese entonces tenía un préstamo, de su apartamento y no podía tomar otro préstamo para comprar esos apartamentos que el Banco de Reservas tenía a buen precio en el Malecón Center. De ahí que Santiago Muñoz toma el préstamo y que inmediatamente terminó el otro préstamo, asumió ese y que aún lo está pagando.

“Yo mismo me quería ofrecer para que me fueran arrestar, porque me tenían en una zozobra diría diciéndome todos los días mañana te van a desmantelar estas oficinas. El nivel de zozobra que hemos tenido inmediatamente perdió el PLD era insostenible”, dijo Medina Sánchez, quien afirmó que “no hemos querido distraer nada”.