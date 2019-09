$!Ana Julia se quiebra ante el juez y llorando exclama: “He perdido todo”

La dominicana Ana Julia Quezada relató este lunes ante el jurando las circunstancias en que mató al niño Gabriel Cruz, hijo de su pareja Ángel, y a quien ayudó a buscar durante 12 días en España, a sabiendas de que lo había matado. Lo hizo como coartada y porque, según sus palabras, no encontraba la forma de decirle a su pareja que le había quitado la vida a su pequeño.

“Yo solo lo cogí de los dos bracitos y lo metí en el agujero”, relató la mujer al jurado, de acuerdo a una publicación del periódico El País. Se refiere al agujero de una finca donde entró el cuerpo luego de matarlo. Posteriormente volvió al lugar y lo sacó y lo entró en el maletero de su vehículo, donde fue encontrado por las autoridades.

Gabriel Cruz tenía ocho años y fue ultimado por la mujer el mismo día que desapareció, el 12 de febrero de 2018. Ella confesó durante la investigación, luego de que encontraran el cuerpo del menor en el maletero de su vehículo, que lo mató el mismo día de su desaparición. Dijo que lo asfixió en medio de una discusión.

Ana Julia es nativa de La Vega, República Dominicana, pero reside en España desde 1996.

El interrogatorio duró una hora y media y durante el mismo, de acuerdo a la publicación, la mujer por momentos se quebraba y en otros se mantenía firme.

En uno de los momentos de debilidad, dijo: "He perdido todo. He perdido a Gabriel. He perdido a mi hija. He perdido a Ángel". Sus palabras fueron pronunciadas entre lágrimas ante el juez.