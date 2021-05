$!Ángel Rondón comienza su ataque para destruir acusación del MP

SD. Ángel Rondón, principal imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, inicia este lunes con la incorporación de sus pruebas documentales en el juicio a fin de desmontar las acusaciones que el Ministerio Público ha hacho en su contra.

Durante todo el proceso este empresario ha dicho que fungió como representante comercial de Odebrecht en el país y que los dineros que recibió de esa constructora fueron por sus servicios profesionales, y eso es lo que pretende demostrar ahora que le toca el turno de presentar sus pruebas en el juicio.

En audiencias anteriores manifestó que es inocente y que ningún documento, prueba o testigo lo ha señalado como sobornador.

“El juicio es peor que la condena, y yo me declaro inocente ante ustedes porque no existen pruebas que me puedan a mí condenar por una relación de soborno bajo ningún funcionario ni ningún legislador”, expresó.