$!Ángel Rondón sobre caso Jean Alain: “A mí me está gustando usar Twitter”

El empresario y principal acusado en el caso Odebrecht, Ángel Rondón Rijo, disfruta el momento en Twitter. Así lo hizo saber a través de su cuenta un día después de que el exprocurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, hiciera pública una carta enviada al presidente Luis Abinader en el que asegura que teme por su vida.

A continuación, la andanada de tuits de Rondón:

1.“¡Buenos días! Espero que estén bien a mí me está gustando usar #Twitter”, publicó Rondón Rijo.

El imputado en el caso Odebrecht realizó un hilo en Twitter en el que hizo varios señalamientos.

2.“Puedes dormir tranquilo, pero con ropa please #DuermanConRopa como dice Yulissa Céspedes”, escribió Rijo.

3. Yo no te quiero ver muerto, yo quiero verte aquí en los tribunales asumiendo tus responsabilidades.

4. Le pides ayuda al presidente Luis Abinader cuando tú querías que yo te ayudara a acusarlo.

5. En el Caso Renove: En la Vista Preliminar, el Juez Ríos Fabián, que instruía el Proceso, no encontró elementos que justificaban un Sometimiento.

6. En todas las reuniones que me llamaste a tu despacho lo único que tu portero no revisaba eran los zapatos. Me imagino que conoces los dispositivos de esta época, los pequeño que son.

7. El mismo día que mandan la carta, promueven #TendenciasFalsas en mi contra, todos desde el mismo lugar Rodando por el suelo de risa Jean Alain no guarda las formas #VictorDiazPreso #AngelRondonImpune #DiazRuaPreso #JeanAlainMiente

8. Jean Alain Rodríguez, quiero verte respondiendo por el daño deliberado y alegre e irresponsable de manejar un caso que debió manejarse con tanta seriedad.

9. La carta debió ser dirigida a la actual procuradora o, en su defecto, una querella a la policía, aunque no sé en base a qué si ni siquiera he hablado contigo, mucho menos amenazarte.

10. ¡Ay, si Doña Miriam hubiese mandando una carta al Ex-Presidente Danilo Medina sobre tu persecución. ¿Qué hubiese pasado?

11. Por mí no tengas miedo, no es muerto que te quieren, es preso.