$!Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos condenados por el caso Odebrecht

Solo el empresario Ángel Rondón Rijo y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, resultaron condenados por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró este jueves que no hay peligro de fuga, por lo tanto, no varió la medida de coerción, es decir que no irán a la prisión, sino que estarán en libertad condicional y no podrán salir del país sin autorización judicial.

En tanto, ordenó el decomiso de empresas, bienes muebles e inmuebles de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa.