$!ANJE celebrará diálogo sobre tendencias legales para jóvenes empresarios

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) anunció que celebrará una segunda edición de “Legal Trends”, un diálogo sobre tendencias legales para jóvenes empresarios que se realizará de manera virtual el jueves 6 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde.

En un comunicado informaron que el tema central será la inminente transformación de las empresas ante los nuevos desafíos del mundo.

“Esta actividad surge con el objetivo de aportar propuestas y soluciones innovadoras, desde una perspectiva legal para los nuevos retos de transformación que enfrenta el sector empresarial en el país en el marco de la actual crisis.

Expresaron que es crucial que los empresarios puedan mantenerse al día con las tendencias legales a nivel local e internacional para asegurar que sus actividades se enmarquen en el límite de lo permitido en las leyes y aprovechar las novedades que trae consigo un nuevo marco legal”, apuntó Radhamés Martínez Álvarez, presidente de ANJE.

Para ANJE resulta clave crear espacios como estos, con el fin de dar a conocer el impacto de las nuevas leyes y reglamentos en el día a día de los negocios de los jóvenes empresarios.

Temática de la actividad

La temática de la conferencia está inspirada en el mundo de las series televisivas ahora transmitidas online, así como las plataformas de streaming: Commerce with an E, a cargo de Enmanuel Cedeño tratará sobre comercio electrónico. Black Mirror: cibersecurity and dance, a cargo de Myriam Stern, abordará la ciberseguridad y protección de datos para empresas. Martín Bretón, hablará sobre teletrabajo en el tema Teletrabajo is the new black. En La Casa sin Papel, el invitado internacional, Sebastián Heredia Querro, conversará sobre smart contracts (contratos inteligentes).

Finalmente, la conferencia cerrará con la intervención magistral del Juez Consejero del Consejo del Poder Judicial Fernando Fernández Cruz, quien versará sobre la transformación digital del Poder Judicial con el tema Digital Makeover: edición Poder Judicial.