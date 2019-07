$!Ante las fuertes críticas renuncia abogado de general acusado de abusar de menor

“Como vi que eso ha generado un cierto malestar he decidido apartarme del caso”, aseguró al equipo del citado programa, sobre todo a la periodista Anibelca del Rosario, quien le cuestionó que fuera funcionario del Ministerio de la Mujer y defendiera “a un eventual verdugo” de una menor.

“Al principio podría verse como que puede haber un conflicto de intereses. Si la menor presenta una querella contra él, yo no puedo estar ahí. Si alguien presenta una querella contra él, yo no puedo estar ahí”, sostuvo.

Al preguntársele que por qué razón está detenido el general, entonces, alegó que “eso es un problema que tiene un trasfondo de otras naturalezas”. En ese momento, el equipo del programa de Zol 106, le aclaró que los temas de violación y abuso sexual son de orden público, que los lleva el Ministerio Público sin importar que los querellantes desistan de la denuncia.

Ante su argumento justificativo, Anibelca Rosario le respondió: “Usted se me está yendo por la orilla, cuando usted está en este caso representando al eventual Dios y al eventual Diablo o sea ¿no hay un conflicto de intereses en que usted trabaje en una institución que defiende a la mujer y esté judicialmente exponiendo el caso y defendiendo a un eventual verdugo de una mujer. No hay compromiso, usted está ahí por el dinero, pero usted no se identifica para nada con la política de género del país”.

Otra abogada que representa a Acosta Castellanos es Ingrid Hidalgo.