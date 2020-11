$!Antoliano Peralta: no hay presos por corrupción porque no existe intromisión de la Presidencia en el Ministerio Público

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que aun no hay presos por corrupción por falta de intromisión de la Presidencia de la República en las investigaciones del Ministerio Público (MP) sobre actos de corrupción.

Peralta sostuvo que cuando a los expedientes se les da un matiz político “se cosechan antes de estar maduros”.

Aseguró que, pese a no tener contacto con el MP, las investigaciones aun no han terminado. Por tal razón, todavía no hay exfuncionarios acusados de corrupción bajo arresto.

Declaró: “El hecho de que no haya un preso en este momento, contrario a lo que muchas personas creen, es un indicador de la falta de intromisión de la Presidencia de la República en los asuntos del Ministerio Público”.