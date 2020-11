$!Aplazan medida de coerción contra implicados en robo de sucursal bancaria en Santiago

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo viernes a las 9:30 de la mañana la audiencia sobre la medida de coerción solicitada contra tres de los seis implicados en el robo perpetrado el pasado viernes en la sucursal del sector Las Colinas, del banco Santa Cruz, donde hurtaron 3,800 dólares y un millón 286 mil pesos.

El magistrado Cirilo Salomón reprogramó la audiencia a solicitud de los abogados de los imputados.

Por el delito, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Wally Benjamín Gell Núñez, de 42 años, José Roberto Tolentino Olivo, de 36, y Rafi Fermín Castro Ramos, de 35 años. Otras tres personas, quienes están prófugas, están vinculadas al asalto.

La captura de los presuntos atracadores y la recuperación de gran parte del dinero sustraído se produjo luego que agentes policiales y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en Santiago y La Vega.

La primera intervención fue realizada en la residencia de Tolentino Olivo, en el sector Nibaje en Santiago, resultando apresado mediante orden judicial No. 9172-2020.

Luego fue allanada la residencia de Castro Ramos en la calle Salvador Beato, en La Vega. Al hombre se le ocupó la suma de RD$403 mil pesos y mil dólares en efectivo.

A Ramos se le ocupó también el revólver marca Taurus, calibre 38, serial No. JC284269, otro de marca no legible, calibre 38, serial 072317 y la pistola Arcus, calibre 9 milímetros, serial No. 23CD500118 y una porción de marihuana envuelta en una funda plástica transparente.

Las autoridades afirmaron que del dinero robado restan por recuperar 100 dólares y 300 mil pesos.