$!Aplazan para el 9 de diciembre apelación del feminicida de Geraldine Sánchez Batista

Tras conocerse la decisión, Evangelista Baldera lamentó tener que acudir a los tribunales justamente el día en que la familia pudo estar festejando, pero reiteró que confía en que la justicia ratifique la condena impuesta a Batista, al afirmar que este había planificado matar a su hija, por lo que fue a su lugar de trabajo.

"Yo confío en los jueces. En que esos 30 años se mantengan, porque lo que él hizo fue un crimen muy horrendo y muy a la vista y muy claro y algo que él no va a poder decir que le van a bajar años, porque no hay motivo para eso, porque él no se lo merece. Ni con esos 30 él paga el dolor y el sufrimiento de esta familia", dijo.

De su lado, Zaida Carrasco, abogada de la familia Baldera, sostuvo que nada de lo que puedan alegar el imputado y su defensa tienen la posibilidad de que se varíe la pena impuesta, porque los hechos que la motivaron fueron debidamente probados a lo largo del proceso que se siguió.

Geraldine Sánchez Baldera fue ultimada de un disparo en la cabeza por su expareja Martín Batista Ogando el 25 de noviembre de 2007 frente a su lugar de trabajo en el sector Galá del Distrito Nacional, luego que éste la llamara con la excusa de entregarle dinero y artículos para un hijo de ambos.