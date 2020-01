Aplazan para el lunes coerción a presunto asesino de la niña Yaneisy

El juez Cirilo Salomón Sánchez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para este lunes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a Franklin Fernández Cruz, de 31 años, uno de los presuntos asesinos de la niña Yaneisy Rodríguez de 4 años de edad, ocurrido en Barranca del municipio Sabana Iglesia.

El aplazamiento lo solicitó el abogado Juan Carlos Báez Peralta, quien presentó como razones darle oportunidad a la familia de la víctima, su madre, abuela y demás parientes a que estén presentes en la audiencia.

Dijo, además que, para entonces, se habrá constituido en querellante y actor civil contra el imputado, para quien el Ministerio Público solicita la imposición de un año de prisión preventiva.

La tarde de este viernes el Ministerio Público depositó por ante ese tribunal, de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, la solicitud de medidas de coerción en contra de Fernández Cruz, implicado en la violación y asesinato de la niña.

Báez Peralta dijo a Diario Libre que comparte con el Ministerio Público el tiempo y la medida cautelar solicitada, debido a que es suficiente para todas las diligencias procesales que deben hacerse.

El implicado en el crimen reiteró que su participación en el hecho fue solo en lanzar el cadáver de la niña al basurero donde fue encontrado tres días después, mientras insiste en que no fue quien le dio muerte, sino el menor.

El sospechoso, se contradice al indicar que el adolescente que condujo hasta su casa a la niña, la había llevado muerta y que él estaba durmiendo. Luego dice que él estaba borracho.

Guarda silencio cuando se le cuestiona si abusó de la menor.

“No, no, fue el menor”, dijo negando el crimen. “Na’ que a la familia que me disculpe, que yo fui fue a ayudarle a botarla a él”, expresó, aunque reconoció que sabe que no lo van a perdonar porque la familia está adolorida.