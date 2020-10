$!Archivos definitivos y un caso de COVID-19 acapararon esta semana el juicio de Odebrecht

“Las partes no han respetado ese distanciamiento y el protocolo que ha impuesto el tribunal para este proceso”, dijo la magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal.

Los controversiales archivos

En esta semana, el magistrado Camacho continuó declarando a la prensa sobre los controversiales archivos definitivos que firmaron en septiembre de 2019 -durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier- el exprocurador Jean Alain Rodríguez y Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Pepca.

Representantes de Alianza Ciudadana depositaron el pasado martes ante la Pepca una solicitud para que se revisen los archivos definitivos otorgados a favor de Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, bajo el argumento de que las acciones que inicialmente se les imputaron por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en la República Dominicana “no constituyen una infracción penal”.

El pedido de Alianza Ciudadana abriría una brecha en el tema de los archivos definitivos para que sean conocidos por un tribunal, ante la imposibilidad del Ministerio Público de objetar sus propios autos y debido a la falta de querellantes en el expediente del caso Odebrecht que se conoce actualmente.

El director del Pepca explicó en esta semana que, para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Colegiado donde actualmente se conoce el caso. Esto debido a que la primera ya se desapoderó del expediente y la segunda está apoderada del juicio, y el archivo es tema de instrucción.

Camacho ha insistido en que los autos están bajo investigación debido a las irregularidades que –dice– ha encontrado en ellos, tales como el hecho de que no están numerados, no se notificaron a todos los beneficiados y, a los que sí, se hizo mediante firma en el documento y no por acto de alguacil. También alega incongruencia entre el contenido del archivo y el causal legal en que se justifica.

Del firmante Escaño Martínez, quien todavía forma parte del Ministerio Público, el magistrado informó que podría abrirse un proceso disciplinario en su contra y adelantó que se estudian opciones sobre cómo proceder en cuanto al exprocurador, así como ante el carácter irrevocable que pueden tener dichos archivos definitivos.