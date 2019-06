Así operó Odebrecht en República Dominicana

Seis en proceso

De las 18 obras, seis no están terminadas. En un recorrido por los proyectos se observó que algunas no parecen haber cumplido los fines prometidos. Un ejemplo es el Acueducto de la Línea Noroeste: no abastece de agua a comunidades como Cerro Gordo, Peña Arranchadero, algunos sectores de El Pocito, La Caída, entre muchas otras más de los municipios Mao y Montecristi, que figuraban en el proyecto inicial. Los elevados del Corredor Duarte no han mejorado el tránsito como estaba previsto: cada día hay más tapones. También las hidroeléctricas Pinalito y Palomino no han generado la energía eléctrica prevista.

Al momento de ser adjudicadas no se sabía, pero cuando en 2014 estalló el Caso Lava Jato en Brasil se supo que la especial inclinación del Estado dominicano para contratar a Odebrecht estaba avalada por la experiencia, las facilidades de financiamiento en el mercado internacional y los pagos de altas sumas de dinero en sobornos a políticos y empresarios.

La multinacional admitió ante el Ministerio Público dominicano haber pagado 92 millones de dólares entre el 2001 y el 2014 a cambio de jugosos contratos. La confesión llevó a un acuerdo de colaboración ratificado por los tribunales, que obligó a Odebrecht a retribuir 184 millones de dólares al Estado, o sea, el tres por ciento del monto global de sus 18 contratos.

En República Dominicana quien repartía el dinero que garantizaba la adjudicación de proyectos, aprobación de financiamientos en el Congreso Nacional y liberación de fondos, era Ángel Rondón Rijo, un próspero empresario dominicano con inversiones en diversos sectores de la economía nacional e internacional y enlace comercial de Odebrecht con el Estado dominicano, según dijo Marco Vasconcelos, exgerente de la empresa brasileña.