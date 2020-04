Cabo del Ejército se queja por “abusos” de su comandante que lo envió a prisión

Un supuesto cabo del Ejército se quejó de su comandante, un teniente coronel encargado del Departamento de Transportación de la Brigada de Apoyo y Servicio de esa institución castrense, ubicada en Villa Mella, quien lo envió a prisión por 30 días porque faltó a su deber por 48 horas.

Según el joven, que se identificó como Duany Reinaldo Peña Cuevas, los días que faltó a su trabajo se debió a que los pasó ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas nebulizándose.

En un video en el que afirma no busca likes afirma que llevaba 16 días saliendo diariamente a trabajar para hacer que los ciudadanos respeten el toque de queda.

Expone que cuando le explicó al comandante, teniente coronel Guevara, encargado del S-1 del Departamento de Transportación de la citada brigada, le respondió que él no forma parte de su familia y que no le importaba si se moría.

“Que no le importa que yo me muera, que yo no soy familia de él (...). Con el disgusto que tengo de esto se me importa que mañana me despachen para mi casa, pero es el abuso que hay aquí en esta compañía de Apoyo y Servicio en Villa Mella”, se queja el Reinaldo Peña.

Sostuvo que tiene dos hijos y que es oriundo de Cristóbal, provincia Independencia.