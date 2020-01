$!Cada día de 2019 unas 30 mujeres sufrieron violencia de parte de sus parejas o exparejas

En el 60% de los casos, la llamada provino de la propia víctima, pero en el restante 40% lo hizo un familiar o vecino cercano, o alguna persona que pasaba por el lugar.

“Esa mujer pasó la noche entera recibiendo golpes de su marido” es una de las frases que suelen escuchar los operadores desde el otro lado de la línea.

Algunas mujeres no llaman, a veces porque fueron amenazadas de que, si denuncian, serían asesinadas; otras porque entienden que su situación no pasará del empujón o la bofetada. A veces, no aceptan abrir un expediente contra sus parejas, no los creen capaz de matarlas.

Otras que suelen presentar resistencia a la querella son las mujeres en unión libre. “Creen que como no hay nada oficial que las ate a sus parejas, pueden dejarlo cuando quieran y que no les pasará nada. Entonces hay que darle un seguimiento más profundo a esos casos, para que entiendan el riesgo que corren”, dice una coordinadora de la Línea Mujer.

Riesgo de muerte

El año pasado 78 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos oficiales y reportes de prensa. En los primeros tres días de este 2020, murieron cuatro en el país y una dominicana en Estados Unidos, en hechos calificados como feminicidios.

Una de las víctimas de este año es Angelita Sánchez, de 46 años, quien recibió 11 puñaladas que le propinó su pareja, en un hecho ocurrido en Río San Juan, el primero de enero.

Ese mismo día en Los Mameyes, Santo Domingo Este, fue asesinada a tiros la venezolana Nersi María Colmenares, a manos de su pareja, el raso de la Policía, Jesús Ferreras Cuello, quien luego intentó suicidarse.

En San José de Ocoa, un hombre mató de varias estocadas a Yajaira Jiménez de 25 años, supuestamente porque la cortejó y ella lo rechazó.

Se suma a la lista de víctimas mortales del 1 de enero, la dominicana Yessenia Liberato, muerta a balazos a manos de su pareja, en un hecho ocurrido en Filadelfia, Estados Unidos.

La víctima más reciente fue Yeseli Cáceres, de 25 años, asesinada a tiros supuestamente por su exesposo Raúl Ureña Ortiz.

“Ninguna mujer debe perder la vida por dejar de amar”, reiteró recientemente la ministra de la Mujer, Janet Camilo, en un comunicado en el que demandaba, además, la implementación de la ordenanza 33-2019, y la aprobación del proyecto de ley integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, como vías para enfrentar los feminicidios.

En el documento también destaca que en las tres Casas de Acogida que tienen habilitadas dieron protección a 667 mujeres y 561 hijos e hijas.