$!Candidatos a diputados y senadores accionan ante TSA contra prórroga del estado de emergencia

Cuatro candidatos de diferentes partidos políticos depositaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que, a través de la vía difusa, declare inconstitucional los decretos 213 y 214, a través de los cuales el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia y el toque de queda.

Los candidatos a puestos legislativos que sometieron la acción son Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Jonathan Liriano, del Frente Amplio; Carolin Mercedes, del PRM y Benny Metz, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Este grupo entiende que la prórroga del estado de emergencia y toque de queda, fueron tomados de manera ligera por el oficialismo, violando derechos fundamentales del libre tránsito y de reunión, al no establecer de manera específica cuáles comportamientos iban a ser objetos de restricción.

Dijeron que esta falta de claridad ha dado como resultados arbitrariedades de la Policía Nacional contra ciudadanos, pero que además, hay un trato discriminatorio en cuanto a los candidatos en el toque de queda.

En el sentido de que, aseguran, a algunos candidatos del oficialismo se les ha permitido hacer proselitismo en el toque de queda en desmedro de los candidatos de oposición.

“Este amparo se fundamenta en que los derechos fundamentales de tránsito, reunión y todos los derechos que se desprenden de allí, fueron manejados de manera ligera. No se especificaron los comportamientos que iban a ser objetos de restricción y eso atenta contra la seguridad jurídica de los candidatos en el ámbito electoral, pero también de toda la población, que no tiene claro qué puede y qué no puede hacerse”, expresó el abogado Pedro Montilla, quien se hizo acompañar del abogado Jaime Rodríguez.

Este es un amparo de extrema urgencia, es decir que se le solicita al Poder Judicial que abrevie los plazos y haga una convocatoria pronta para la audiencia virtual.

Este grupo han solicitado al Poder Judicial que declare el amparo de extrema urgencia, es decir piden que abrevie los plazos y haga una convocatoria pronta para la audiencia virtual que permita conocer la acción en la brevedad posible.