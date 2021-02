$!Caso Antipulpo | Abogados de Aquiles Cristopher llevan pruebas a Procuraduría sobre su “inocencia”

Los abogados de Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y acusado en la Operación Antipulpo, acudieron este martes a la Procuraduría General de la República (PGR), para depositar documentos sobre la inocencia de su cliente.

Los abogados del exfuncionario detenido depositaron la solicitud para que sean ponderadas “pruebas y circunstancias a descargo, así como para que el acusado sea interrogado para arrojar claridad sobre su situación”.

Los abogados alegan que es la tercera ocasión que realizan esta solicitud y no han tenido respuesta.

“Dentro de los documentos aportados están varias carpetas de pruebas que demuestran que Aquiles como fiscalizador era un empleado de cuarta jerarquía, y por ende, no tenía capacidad ni calidad para las imputaciones del Ministerio Público, ya que en dicha Dirección no se autorizan pagos, no se fijan precios, no se hacen presupuestos, no se hacen listas de equipos médicos, no hacen conduces, no entregaban equipos y no hacían cubicaciones”, expresaron los abogados en una rueda de prensa.

Alegaron que “la fiscalización se hacía después de todo el proceso y no era necesaria para realizar pagos, o cubicaciones, sino que era una especie de control interno para la dirección de esta entidad, en algunos casos”.

Consideraron que el Ministerio Público comete un error en mantener las imputaciones contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, ya que supuestamente el órgano acusador desnaturalizó las funciones, calidad y capacidad del imputado, dentro de la Oisoe.

Puntualizaron que la oficina del imputado estaba ubicada a varias cuadras del edificio principal, sin acceso a la dirección y toma de decisiones; además de que día de su arresto no le fue notificada el acta de allanamiento ni a él ni a su hija y establecen que se le violentó el plazo de las 48 horas para presentarlo ante un juez.

“El señor Aquiles Christopher es un ingeniero de larga data, director de varios proyectos durante su larga carrera, a quien amplios sectores de la sociedad le reconocen una seriedad y honorabilidad por su hoja de vida intachable”, expresaron los abogados sobre su defendido.

Confirmación de la coerción

El pasado 21 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a seis de los once implicados en el caso Antipulpo, quienes solicitaron libertad pura y simple, entre ellos Aquiles Cristopher Sánchez.

El grupo que recurrió en apelación está compuesto por Juan Alexis Medina, Francisco Pagán, Fernando Rosa, José Dolores Santana, Cristofer Sánchez y Juan Suriel Suazo.

Estos seis forman parte del grupo de once sometidos a la justicia por alegadamente formar parte del entramado de corrupción supuestamente liderado por Juan Alexis Medina y que fue desarticulado por la Operación Antipulpo que lleva a cabo el Ministerio Público.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Juan Alexis Medina Sánchez creó un entramado societario para hacer negocios millonarios con el Estado, aprovechando su condición privilegiada de ser hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez.