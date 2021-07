$!Caso Antipulpo: Alexis Medina recusa al juez que le revisaría la coerción

El abogado Carlos Salcedo, coordinador de la defensa de Alexis Medina , justificó la recusación alegando que el juez no solo rechazó el pedimento de aplazamiento que solicitaron amparados en que, supuestamente, el Ministerio Público no les había entregado todas las pruebas en contra de su defendido, sino que también le desestimó una oposición con argumentos que vulneraban el derecho de defensa de Medina.

En tanto que la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, alegó que no es posible que a la defensa le concedieran un aplazamiento hace 40 días y de nuevo vuelva a pedir un aplazamiento.

“Jurídicamente es improcedente, que la defensa, a la que ya se le había otorgado 40 días, se le otorgara más plazos. No es cierto que el Ministerio Público no le ha entregado, le ha entregado más de tres mil documentos que han solicitado. Si ellos no lo han revisado, no es la responsabilidad del Ministerio Público”, argumentó la procuradora adjunta.

Consideró penoso que, “de manera reiterada, cada vez que la defensa se queda sin argumentos ante todas las pruebas del Ministerio Público, recusa al juez. Ya este es el segundo juez recusado por las mismas razones”.

Reynoso dijo que la defensa de Alexis Medina hizo planteamientos injuriosos al juez, lo que entiende no se puede admitir en derecho.

A pesar de que el juez rechazó la recusación por considerar que su imparcialidad no se encuentra comprometida para conocer el proceso, remitirá su recusación a la Corte para que esta decida si lo ratifica o lo cambia como juez de la instrucción de este caso de alegada corrupción.

Pautó la audiencia, de manera preventiva, para el 19 de agosto.