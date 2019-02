$!Caso de doctora que cayó por escaleras enfrenta su familia con Ministerio Público

La acusación instrumentada en contra del exagente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Ricardo Esteban Reyes, acusado de haber lanzado por las escaleras a su esposa Yina Cabrera Carmona, mantiene enfrentados al Ministerio Público y a los parientes de la joven médico.

Juan Jorge Cabrera, el padre de la doctora, y quien puso la querella en contra de Ricardo Esteban, dijo ayer mientras se encontraba en la Fiscalía de Santo Domingo Este, que su hija le habría confesado en el hospital que se cayó por las escaleras, lo que pone en entredicho las imputaciones del Ministerio Público.

“A mí se me llamó, porque tenía necesariamente que, por representación de Yina, poner la querella, porque en el estado que estaba Yina no podía presentarse a poner querella. Aun así, ante la fiscal, una psicóloga y el Dicrim, lo primero que dijo (Yina) delante de mí fue: yo me caí”, expresó el señor.

Dijo que quiere que su hija termine de mejorarse y que la situación se aclare “para estar tranquilo, porque Ricardo es como un hijo para mí”.

Mientras que los fiscales plantean en su documentación que Ricardo y Yina mantuvieron una discusión la noche en que ocurrieron los hechos. Establecen que la agredió físicamente, la golpeó y la zamarreó, por lo que Yina cayó por las escaleras de su residencia.

Los fiscales establecen que la agresión fue presenciada por un hijo del presunto agresor.