$!Caso de la niña Liz María se complica para los investigadores

De acuerdo con la opinión de expertos en derecho penal, a raíz de las nuevas declaraciones, los investigadores tendrán que esforzarse más para reunir pruebas que les ayude a probar el caso, a pesar de que aparezca o no el cuerpo de la menor de nueve años.

El abogado Thiaggo Marrero expresó que la confesión del imputado en sí, no es prueba, ya que existe derecho a la no autoincriminación y si él dice ahora que confesó bajo amenaza o bajo presión, evidentemente ese testimonio no es válido.

“La nueva versión del imputado cambia la teoría del caso del Ministerio Público, ya el no debería sindicar que hay un asesinato u homicidio porque todavía no se tiene el cuerpo, no se sabe qué pasó a ciencia cierta con Liz María por más que haya indicios”, consideró.

Sin embargo, consideró que si se puede demostrar que hubo un homicidio o asesinato, siempre y cuando se cuente con los elementos de pruebas indiciarias que recoja el Ministerio Público y se demuestre que el último paradero de Liz María fue en la casa de este señor y que haya indicios de que hubo sangre.

“Obviamente todo esto se debe hacer con los cuidados de lugar, basados en peritajes científicos, imágenes de cámaras, testimonios, entre otras pruebas recogidas en el lugar de los hechos”, consideró