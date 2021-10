$!Caso Odebrecht, condenados: Rondón y Díaz Rúa

El voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito

Cuando la designaron a Miriam Germán como procuradora general de la República, esta se inhibió de conocer cualquier asunto que tuviera que ver con el caso de los sobornos de Odebrecht. Esto porque cuando fue jueza de la Suprema Corte de Justicia emitió un voto disidente muy fuerte. Este voto establece lo siguiente: “En diversos escenarios, seminarios, conferencias, votos disidentes he insistido en que la teoría del Ministerio Público no es una prueba, es su concepción de los hechos frente a las cuales debe aportar la correspondiente prueba”.

En el documento establece: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba no debe dejar lugar a duda razonable”.

Indicó la magistrada Miriam Germán Brito: “Este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, tuits alevosos, pero mal juez fuese yo si dejara de actuar conforme a la Constitución, las leyes y mi conciencia, frente a una sentencia que considero vulnera derechos fundamentales”.

Estableció que en su ejercicio como juez tenía como prenda más preciosa un pequeño espacio en el cual es su propia dueña.