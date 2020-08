$!Caso Odebrecht representa reto para Miriam Germán tras asumir la Procuraduría

La nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Britos, asumió el cargo este lunes con varios retos por delante, entre ellos decidir cómo afrontar el caso de los sobornos de Odebrecht y lograr que se haga justicia en un proceso en el que ella ya había fijado posición.

Fue en junio del 2017, cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán había expresado que en el proceso “se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”.