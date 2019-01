$!Chamán Chacra admite en el tribunal que cometió el cuádruple asesinato

SANTO DOMINGO. Víctor Alexander Portorreal (Chamán Chacra) se declaró culpable en el Tribunal de haber asesinado a su pareja Reyna Isabel Encarnación y a los tres hijos de esta. También pidió perdón tanto a la familia de las víctimas como a la sociedad por el crimen.

Durante el segundo día del juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Chamán Chacra expresó que no todo lo que se ha dicho es cierto.

“Yo acepto los hechos, y no todo lo que se dijo pasó de esa manera. Entiendo que no puedo devolver el tiempo para poder recuperar las vidas que yo quité. Pido a la sociedad y a todos los familiares, perdón por lo que ocurrió. Facilité mi arresto porque entendí que quitándome la vida no tenía forma de pagar lo que yo hice”, expresó calmado Víctor Portorreal.

En la continuación del juicio de fondo seguido a Víctor Alexander fueron escuchados cuatro testigos, entre ellos dos médicos forenses que certificaron que tanto Reyna Isabel Encarnación como las niñas de 6 y 10 años fueron violadas.

Sin embargo, las médicos Yodelin Villanueva y Esther Alcántara no pudieron establecer si las violaciones de las víctimas se produjeron antes o después de las muertes, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban los cuerpos cuando fueron examinados.

Durante las dos audiencias que se han conocido del juicio, han sido escuchados 15 testigos del Ministerio Público y de acuerdo con la documentación depositada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el proceso, los demás partes no van a aportar testigos, por lo que se prevé que la sentencia contra el Chamán sea dictada en las próximos días.

En caso de ser acogida la acusación por el tribunal, Víctor Alexander Portorreal podría enfrentarse a una pena de 30 años de cárcel.