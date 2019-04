$!Chamán Chacra apeló y tribunal fijó audiencia para el seis de mayo

Víctor Alexander Portorreal (Chamán Chacra), quien fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su pareja y sus tres hijastros, sometió un recurso de apelación, el cual será conocido este seis de mayo.

La apelación del condenado fue declarada admisible el tres de abril de este año mediante la resolución número 502-01-2019. Chamán Chacra fue sentenciado el nueve de enero de este año por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La audiencia de apelación será conocida a las 9:00 de la mañana del lunes seis de mayo en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en el edificio que aloja la vieja Suprema Corte de Justicia.

En su recurso de apelación Víctor Alexander Portorreal Mendoza, también individualizado como Víctor Santana Vicente Puello y Víctor Vicente (alias Tito,) alega violación de las disposiciones de los artículos 295,304,331 y 332 numeral 1 del Código Penal Dominicano.

Admitió los crímenes y pidió perdón

Durante la audiencia en la que fue condenado, Portorreal admitió que asesinó a su pareja Reyna Isabel Encarnación y pidió perdió por ello. ’ “Yo acepto los hechos, y no todo lo que se dijo pasó de esa manera. Entiendo que no puedo devolver el tiempo para poder recuperar las vidas que yo quité. Pido a la sociedad y a todos los familiares, perdón por lo que ocurrió. Facilité mi arresto porque entendí que quitándome la vida no tenía forma de pagar lo que yo hice”, dijo en la ocasión. Fue condenado por asesinato, incesto y violación sexual y cumple la pena en la cárcel de San Pedro de Macorís.