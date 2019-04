$!Chú Vásquez: ‟Nunca he tenido interés de ocultar nadaˮ

El expresidente del Senado Jesús -Chú- Vásquez Martínez expresó ayer que nunca ha tenido la necesidad de ocultar nada y que por eso tanto sus ingresos como sus egresos han estado a título personal o familiar.

De igual manera cuestionó la manera en la que el Ministerio Público lo imputa de hechos ilícitos sin siquiera investigar que algunos movimientos financieros que le atribuyen como producto del enriquecimiento ilícitos y lavado de activos son de préstamos y dinero que tuvo que enviar de urgencia a Estados Unidos para que su hija se sometiera a un proceso quirúrgico. También hizo referencia a la venta de ganado y productos agrícolas.

Vásquez Martínez, al asumir su defensa material ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reiteró que es un empresario agrícola y ganadero desde el año 1975 y que siempre se ha manejado de manera pulcra.

‟He repetido muchas veces que mi principal fuente de ingresos ha sido siempre el producto de mi actividad agrícola y ganadera. No tengo compañías, no soy accionista de ninguna empresa, ni conseguirá nunca alguna de esas famosas “off shore” en el extranjero. Mis cuentas son transparentesˮ, argumentó el exfuncionario público.

Al hacer referencia a los productos financieros relacionados a cuestiones médicas de una de sus hija, Jesús Vásquez expresó: “teníamos entonces nosotros que salir a buscar ese dinero para enviarlo para esa cirugía, faltando 10 minutos honorable magistrado para que se venciera el plazo que nosotros teníamos para depositar el dinero, conseguí yo el último dinero prestado en Nagua porque me había trasladado de Santo Domingo a Nagua para buscar el último dinero que hacía falta para la operación de mi hija”.

“Ese es uno de los cuerpos que mis acusadores, sin investigar nada, señalan como un depósito sospechoso porque no hubo tiempo para investigar nada porque nunca me llamaron para preguntarme de esas transferencias de fondos. Durante seis meses mí hija tuvo que estar sometida a terapia”, continuó diciendo el exsenador.

Vásquez Martínez le dijo al juez Ortega Polanco que él está en sus oraciones y le pide a Dios que lo ilumine para emitir una decisión en derecho y ora por el perdón a quienes lo imputan en el caso Odebrecht.

“Como también pido cada día para que el señor tenga piedad y le conceda el perdón a quiénes sin prueba alguna y a sabiendas de que no tengo vinculación con este caso han sido capaces de cometer tan cruel perversidad, no solo contra mí sino contra mí familia”, refirió.

Luego de que su barra de defensa solicitara dictar un auto de No Ha Lugar a la acusación, Chú Vásquez dijo que a pesar de ser del mismo partido del Presidente de la República, él y Andrés Bautista, votaron en contra de que se aprobara el financiamiento y la primera adenda hecha al proyecto Acueducto de la Línea Noroeste porque no se había analizado.

‟Magistrado estamos hablando de un contrato de una obra propuesta en el gobierno de mi partido, un contrato de una obra con la que yo estaba plenamente identificado, pero como se reseña en el acta correspondiente, mi posición fue no aprobar por no conocer los términos del adendum hecho por el Poder Ejecutivo, y después no tendría a futuro cómo responder al país, si había algún cuestionamientoˮ, enfatizó.

Este viernes, el también expresidente del Senado Andrés Bautista hace su defensa material respecto a la acusación de soborno, enriquecimiento ilícitos, lavado de activos y asociación de malhechores.