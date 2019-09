$!Cinco implicados en red de “El Abusador” tienen impuesta prisión preventiva

Con la imposición de tres meses de prisión preventiva a Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante) suman seis los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que se le atribuye encabezar a César Emilio Peralta (El Abusador) a los que se les ha dictado igual medida a ser cumplida en diferentes cárceles.

Este viernes el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria a Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante), quien operaba una casa de cambio de manera irregular que las autoridades presumen era utilizada para lavar dinero de la red mediante la compra de divisas.

Al respecto la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que El Comandante movía grandes cantidades de dinero, las cuales en un mes llegaron a totalizar alrededor de ocho millones de dólares.

“Lo que básicamente es que por no estar regulado podía moverse sin ningún tipo de regulación y movía grandes cantidades de dinero, incluso hubo un mes en particular que movió ocho millones de dólares”, sostuvo Rosalba Ramos al detallar que el Ministerio Público presentó como evidencias llamadas telefónicas y certificación de la Superintendencia de Bancos que establecen que la casa de cambios que operaba no estaba registrada.

En tanto que Ivanna Rodríguez, abogada de El Comandante dijo que apelarán la medida porque a su juicio las autoridades solo pueden sustentar que la casa de cambio de su cliente no estaba registrada, lo cual no lo implica con la red que se le señala a “El Abusador”.

Al igual que a Cedeño Ureña por el caso el pasado 29 de agosto le dictaron tres meses de prisión preventiva a José Bernabé Quiterio (El Niño), el mismo día se les dicto garantía económica a Obispo Feliz y Roberto Cáceres. El nueve del mes en curso fueron enviados a prisión preventiva Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar) y Rafael Reyes y a prisión domiciliaria Edward Patricio Montero.

Los cinco imputados a los que se les dictó prisión preventiva se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional a la espera de ser trasladados hasta el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo y la penitenciaría nacional de La Victoria.

Además de César Emilio Peralta se encuentran prófugos Natanael Castro, Yeimi Verónica Núñez, Pablo Polanco, Heriberto de la Cruz y Lidio Peña.