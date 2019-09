$!Ciudadanos con multas que no reconozcan pueden impugnar en un tribunal de tránsito

Los conductores que aparecen en el sistema con multas de tránsito que no reconocen y debido a esa situación no pueden conseguir su marbete u obtener papel de buena conducta, pueden impugnar ante un tribunal de tránsito, según informó la procuradora adjunta Ena Ortega.

Informó que además de que pueden hacer el pago de las multas vía online, también pueden ir y exponer su situación a cualquiera de las 18 fiscalías de tránsito que hay a nivel nacional.

“Se pueden acercar a las fiscalías a exponer su caso, en el caso de que no reconozcan las multas, porque hay muchas personas que pudieran presentar un pasaporte de que se encontraban fuera del país. Pero también debemos entender que hay muchos casos en que no somos nosotros los conductores de un vehículo de motor, sino que también son nuestros choferes u otras personas, y así a veces se acumulan multas que las personas dicen no reconocer”, explicó la funcionaria.