$!Comerciantes del Mercado Nuevo piden justicia por dos vendedores asesinados por agentes de la DNCD

La Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo y familiares de dos vendedores de piñas asesinados por una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el 25 de octubre del 2018, exigieron al Ministerio Público y al procurador general de la República que se esclarezca el hecho y se haga justicia.

Los dos vendedores de piñas respondían a los nombres de Hansel Arias, de 26 años de edad, oriundo del sector Villas Agrícolas, y Porfirio Sánchez, productor de piñas de Cotuí. Ambos fueron ultimados por agentes de la DNCD, en un operativo de rutina a las 3:00 de la madrugada.

Así lo expresó, en una misa aniversario celebrada en las inmediaciones del mercado, Miguel Minaya, presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Modelo, quien recordó que: “Con este asesinato vil, Hansel dejó tres hijos huérfanos”

“Estamos pidiendo por nuestros compañeros al procurador de la República y a la fiscal del Distrito Nacional que nos den una explicación de los hechos y por qué no han sido sometidos a la acción de la justicia los miembros de la DNCD. Pedimos justicia por esos dos comerciantes que fueron caídos hace un año en este mismo lugar”, explicó.

El líder de los comerciantes advirtió que en caso de no responder al llamado seguirán su lucha. “Esta lucha es incansable hasta que no se nos dé respuesta y pedimos lo que nos merecemos como sociedad, que es justicia. Estamos mendigando justicia y no debería de ser. Los individuos que dispararon estarían detenidos pagando una condena en una de las cárceles del país”.

Minaya detalló que “el hecho se produjo cuando un ‘pipero’ o consumidor de sustancias controladas lanzó una botella a la camioneta de la DNCD y al devolverse el vehículo de la institución, los dos vendedores de piñas estaban desmontando mercancía, terminaron fusilados”.

“Yo me he quedado solo con mis nietos, mi hijo está muerto y no he decidido ninguna respuesta. Estoy trabajando mucho y pasando la mil y una. A veces, el niño que tiene seis años me pregunta que dónde está su papi y no tengo respuesta para decirle. Lo que yo quiero es justicia por mi hijo y por todos”, clamó Fermín Arias, padre de Hansel, también vendedor de piñas.