$!Condenan a prisión empresario que violaba niña e intentó suicidarse cuando fue apresado

El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Duarte condenó a 15 años de prisión al empresario Diógenes Ferreira, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de una menor en el municipio de San Francisco de Macorís.

Según el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, el caso fue denunciado por una pariente de la menor que se presentó a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de esta localidad para informar que el encartado en varias ocasiones había llevado a la víctima a una finca de su propiedad y que le compró un celular para que estuvieran comunicados.

La mujer, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, informó que una vez en dicho lugar el acusado amenazaba de muerte a la niña de 12 años de edad con una pistola, le ponía pornografía en el celular y le decía que no iba a salir embarazada, procediendo luego a cometer el abuso sexual, que según se estableció en el transcurso de las pesquisas venía cometiendo desde que la víctima tenía 10 años de edad.

Las magistradas Massiel Sánchez y Gladys Germán, luego de la denuncia, iniciaron las investigaciones de lugar y tras obtener las evidencias correspondientes el Ministerio Público procedió a solicitar la orden de arresto correspondiente en contra del encartado.

Señala el expediente que luego de obtener la Orden Judicial No. 621-2017, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público se trasladaron a un negocio propiedad del acusado, donde éste al este ver que iba ser arrestado intentó suicidarse, dándose un tiro, sin que lograra su propósito.

Los jueces acogieron las pruebas documentales, testimoniales y periciales obtenidas por fiscales de esta provincia en el transcurso de la investigación, con las cuales se pudo demostrar el abuso sexual que cometió en perjuicio de la menor, cuyo nombre se omite por razones legales.

El Ministerio Público le atribuyó la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como también la violación del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03) y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de la ciudad de San Francisco de Macorís.