$!Confeso asesino de niño: “Yo lo hice sí, yo tenía tres días metiendo droga”

Era de confianza en la familia

Ángel Reynoso Montero (El Negro) era un hombre de confianza en la casa del menor Leonardo Montero, según Mónica Montero, madre del niño.

desde hace un tiempo guardaba su ropa en su casa, se bañaba y compartía con ella y con el menor.

“Él me dijo “yo no tengo donde vivir. Yo no voy a dormir en tu casa, solamente hazme el favor de guardarme esa ropa en tu casa”, y como soy una persona buena, dije él no va a dormir en mi casa ni con mi hijo, simplemente que pase en la mañana, se bañe y se vaya”, dijo Montero durante el sepelio del menor realizado este mediodía en el Cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este.