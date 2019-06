$!Conocen medidas de coerción a implicados en atentado a David Ortiz

Se espera que la tarde de este viernes sea conocida la medida de coerción para nueve de los involucrados en el atentado al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, hecho ocurrido el pasado domingo en la discoteca Dial de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este.

Pasada las 5:00 de la tarde hicieron su entrada al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este: Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez, Lanny Estephanie Pérez Reyes, Rolfis Ferreyras Cruz, Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene), Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Oliver Moisés Mirabal y Eddy Vladimir Féliz García (El Nata).

A su entrada al la Sala cinco del aplaude justicia de la zona oriental, Rolfis Ferreyras Cruz (Sandi), quien supuestamente habría disparado al expelotero por la espalda, pidió disculpas por el atentado y dijo que no lo reconoció.

“Pido disculpas, fue una confusión, no era a David, no lo reconocí, todo fue una confusión. Solo me enseñaron la ropa de a quien iba a disparar”, dijo Ferreras Cruz, durante eta escoltado hasta la sala donde se espera se le conozca medida de coerción junto a los otros ocho implicados.

Mientras que el imputado Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), dijo no haber hecho nada.

Según informó ayer el fiscal titular Milciades Guzmán, la fiscalía pedirá el día de hoy un año de medida de coerción para todos los implicados, además de declarar el caso como complejo.

El juez que preside la audiencia de conocimiento de la medida de coerción es Leomar Cruz Quezada.