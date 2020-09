$!Consejo del Poder Judicial confirma jueces restituidos por el caso Quirinito no pueden ser acusados

Los jueces que fueron sometidos a juicio disciplinario por el caso de la presunta muerte o fuga de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) fueron notificados de la resolución que confirma que estos no pueden ser acusados disciplinariamente, debido a que la acusación que la Inspectoría presentó en su contra fue depositada luego de vencido el plazo.

El fallo contó con el voto favorable de las consejeras suplentes Karen Mejía y Brenda Galán. La consejera que presidía, Miguelina Ureña, emitió un voto disidente, indicando que el proceso no podía prescribir sobre la base de una norma que no existía cuando sucedieron los hechos de la acusación disciplinaria. La indicada consejera hace referencia a que el proceso debió continuar conforme al Reglamento de la Ley 327-98 y no conforme a la Resolución 25-18.