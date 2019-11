$!Corde recibió otros inmuebles como pago por Los Tres Brazos

Debido a la falta de solvencia económica la Compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa) solo pagó RD$15 millones de los 80 que debía a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) por la compra del sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este.

Debido a la falta contractual, Infepa entregó cuatro inmuebles a Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la institución gubernamental, como forma de pago de la deuda generada, pero esa transacción implicó una reducción del monto y la realización de adendas a los contratos de compra y venta, afirma el Ministerio Público en la acusación formulada contra Almánzar y otras personas por presuntos actos de corrupción y desfalco contra el Estado.

En una comunicación, Corde luego de vender las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, reconoce que han tenido inconvenientes en generar un flujo de caja debido a que “en el mercado de negocios, Inversiones Fernández Parache, de acuerdo a lo que han expuesto algunas instituciones consultadas y un consultor financiero, no es sujeto de crédito avalado”.

“En pocas palabras, el exdirector de Corde admite que negoció el sector Los Tres Brazos y todo lo que hay en él con un grupo de falsos empresarios inmobiliarios, carentes de solvencia y de experiencia, todo lo contrario a lo aceptado y firmado”, detalla la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al destacar que en lugar de detener el “latrocinio contra el Estado, decidió continuarlo, modificando los plazos de pagos”.

“Es decir que Corde, con la participación colegiada de los imputados Leoncio Almánzar, director, Manuel Aybar Ferrando, gerente inmobiliario e Irving Cruz Crespo, le habían transferido, cedido y regalado Los Tres Brazos a la compañía Infepa por apenas el 19% del valor de la venta de ochenta millones de pesos que como hemos visto”, refiera el expediente que está en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público dice que los contratos de venta y adendum nunca fueron aprobados por la junta directiva de la entidad y que además, en los registros contables de esa institución, no figuran registrados los referidos contratos.

“El hecho de que el imputado Leoncio Almánzar Objío no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de los bienes que le vendió a Infepa y que dichos bienes no hayan sido debidamente asentados en la contabilidad de Corde, trae como consecuencia que, al día de hoy, desde el punto de vista contable, Corde no puede certificar ni dar certeza del estado de cuenta de lo adeudado al Estado por concepto de la venta de Los Tres Brazos”, refiere.

El expediente destaca que, Infepa, aprovechándose de la supuesta necesidad que tenía Corde de recibir ese pago, optó por entregarle cuatro inmuebles, los cuales tampoco figuran en el registro contable de la entidad. Según Federico Soto, esa transacción no fue registrada debido a que no cumplía con las leyes y normas que regulan las operaciones realizadas por instituciones públicas y porque, dichos inmuebles “estaban afectados de hipotecas y gravámenes, algo admitido, incluso en el propio contrato de dación en pago”.