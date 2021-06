$!Corte de Apelación ordena a Fiscalía seguir investigando caso David Ortiz por supuesta violencia de género

Los magistrados sostienen en su sentencia que en la decisión del Quinto Juzgado de la Instrucción no se comprueba que exista la alegada violación de derechos fundamentales como alegó la Fiscalía del Distrito Nacional en su recurso de apelación y que de lo que se trata es del inicio de la etapa investigativa de una querella durante la cual el Ministerio Público no cumplió con su rol de investigador al no agotar los procedimientos conforme a la ley.

Los jueces del Tribunal de Segundo Grado precisaron, además, conforme a la nota de prensa, que las partes pueden proponer diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos indilgados siendo deber ineludible del fiscal investigador exponer, ante una negativa de realización de diligencias, la fundamentación de esa negativa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Indicaron que la intervención del juez en esta etapa ordenando que el fiscal realice diligencias propuestas no lo convierte en parte ni violenta el principio de separación de funciones.

La jueza del Quinto Juzgado de Instrucción Arisleyda Méndez Batista revocó el archivo definitivo del expediente por supuesta violencia intrafamiliar contra el expelotero David Ortiz en enero de este año.

El tribunal adoptó la decisión luego de conocer la objeción del dictamen del Ministerio Público que dispuso el archivo de la querella presentada en contra de Ortiz por alegada violencia intrafamiliar o de género contra su excompañera sentimental, Almánzar Fernández.