$!Corte decide hoy sobre investigación a Dauhajre

La decisión en disputa

Anterior PGR

En varias ocasiones Mazara ha reiterado su parecer de que con la acción de la anterior gestión de la Procuraduría se “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y Andrés Dauhajre por un monto de US$750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.